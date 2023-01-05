Orta gelirliye konut projesi için 15 soru 15 cevap! Bakan Kurum paylaştı

Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu. Orta gelirliye konut projesi için 15 soru 15 cevap paylaşımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.Konut bedelinin %10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin %40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak.Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dâhil olacak.16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.Verasetle ev sahibi olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.