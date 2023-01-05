Niğde'de feci kaza: 1'i ağır 16 kişi yaralandı!
Niğde'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Niğde – Bor Yolu üzerinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Kampüs kavşağında H.B. idaresindeki 51 HO 1027 plakalı özel halk otobüsü R.B'nin kullandığı 06 AF 6539 plakalı otomobille çarpıştı.
Niğde – Bor Yolu üzerinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Kampüs kavşağında H.B. idaresindeki 51 HO 1027 plakalı özel halk otobüsü R.B'nin kullandığı 06 AF 6539 plakalı otomobille çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada otomobilde sıkışan 1'i ağır 2 yaralı ile halk otobüsünde bulunan 14 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.
Niğde – Bor Yolu üzerinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Kampüs kavşağında H.B. idaresindeki 51 HO 1027 plakalı özel halk otobüsü R.B'nin kullandığı 06 AF 6539 plakalı otomobille çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada otomobilde sıkışan 1'i ağır 2 yaralı ile halk otobüsünde bulunan 14 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.
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