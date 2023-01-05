Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü

Türkiye, dış politikada attığı adımlarla birçok krizin çözümünde öncü rol oynamaya devam ediyor.Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş ele alındı.Görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı.Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.