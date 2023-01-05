Araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

A.B. yönetimindeki 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolunda kontrolden çıkarak Kumluca Deresi'ne yuvarlandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada sürücü A.B ile araçta bulunan Abdulkadir K. ve Gamze Duran B. yaralandı, İrem Çokbilir (21) hayatını kaybetti.Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.