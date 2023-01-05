  • USD: 18,74 - 18,77
  • EURO: 19,89 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye teşekkür... Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çektiler!

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında oynağı kritik rolü takdir ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini barış için kullandığına dikkat çekildi.

ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye teşekkür... Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çektiler!
Ekleme: 5.01.2023 - 23:29 Güncelleme: 5.01.2023 - 23:47 / Editör: Ozge Selin
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye teşekkür... Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çektiler!
Son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini vurguladığı Türkiye'nin, iki ülke ile ilişkilerini barış umudu için kullandığını söyledi.

"YAPICI ROLÜ TAKDİR EDİYORUZ"

Günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes ilan etmesi üzerine Türkiye'nin bu konudaki çabalarına yönelik sorulara yanıt veren Price, "Türkiye'nin bu barbarca savaşı sona erdirme çabasıyla oynadığı yapıcı rolü çok takdir ediyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan kararlı bağlılığını ve Ukrayna ile Rusya arasındaki diyaloğu geliştirme çabalarını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın savaşın başından beri "yapıcı bir oyuncu" olduğunu kaydeden Price, "Türkiye yapıcı bir oyuncu oldu. Diyaloğu ve anlamlı diplomasiyi geliştirmeye çalıştı." diye konuştu.

ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye teşekkür... Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çektiler!

KARADENİZ'DEKİ TAHIL KORİDORU

Price, ateşkes konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinin yanı sıra, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ev sahipliği yaptığı Karadeniz Tahıl Girişimi'nde oynadığı role de dikkat çekti.

Sözcü şöyle devam etti:

"Türkiye'nin oynadığı rol olmasaydı bu mekanizma (Tahıl Girişimi) yenilenemezdi. Sonuç olarak, bu mekanizma dünyanın en muhtaç ülkelerine tonlarca tahıl sağlayan bir mekanizmadır. Türkiye, NATO üyesi olarak konumu ve uluslararası toplumla iyi ilişkilerini kullanmanın yanı sıra Ukrayna ve Rusya ile olan ilişkilerini de kullanarak barış umutlarını yeşertmeye çalıştı."

Price, nihayetinde bu çabalarının başarısız kalması durumunda sorumluluğun Türkiye'nin değil Moskova'nın olduğunu da dile getirdi.

ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye teşekkür... Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çektiler!

BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKİ VE PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gün içinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan liderlere Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Altılı masanın 10'uncu toplantısından da aday çıkmadı! 30 Ocak'ı işaret ettiler... .
CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e 'cinsel taciz' suçlaması: 10 yıla kadar hapsi istendi!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye... Tarih belli oldu!
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye teşekkür... Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çektiler!
Almanya Ukrayna'ya Patriot verecek..
AYM'nin HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı!
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı! Firari Doğukan Çep Beykoz'da yakalandı!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Bayrak kaldıran danışmanlar var utanmıyor musunuz lan siz'
Rus basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu makale: Dünyanın en başarılı politikacısı
İstanbul Nişantaşı'nda İSKİ borusu patladı: Yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Uslu durun' uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti!
Sinan Ateş cinayetinde dört tutuklama daha: Sayı 10'a yükseldi...
Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...
Rusya'nın ateşkes kararına Ukrayna'dan yanıt!
Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu!
Türk teknelerine Yunan tacizi...
Erdoğan diplomasisi sonuç verdi: Rusya 6-7 Ocak'ta ateşkes ilan ediyor
SON DAKİKA! YSK'dan 2023 seçimleri açıklaması: Erken seçim vurgusu yaptı!
CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP’nin Hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesine tepki: Karar kanımca yok hükmündedir
Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Adını değerli bir madenden alıyor: Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor

Adını değerli bir madenden alıyor: Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor