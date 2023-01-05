  • USD: 18,72 - 18,75
  • EURO: 19,85 - 19,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

ABD’nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinin eski direktörü, 500’den fazla cesedi veya uzuvlarını ailelerin izni olmadan satmaktan 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Ekleme: 5.01.2023 - 10:23 Güncelleme: 5.01.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar
Colorado Başsavcılığından yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Megan Hess'in, Montrose şehrinde Sunset Mesa Cenaze Evi'ni işletirken, aile ve yakınlarından izin almadan cesetleri veya bazı uzuvlarını yasa dışı sattığı belirtildi.

Açıklamada, 2010 - 2018 yıllarında yaklaşık 560 cesedi veya bunların bazı uzuvlarını tıp eğitimi veren şirketlere kadavra olarak satan Hess'in suçunu kabul ettiği ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Hess'le birlikte çalışan 69 yaşındaki annesi Shirley Koch da yasa dışı uzuv satışına yardım ve yataklıktan 15 yıl hapse mahkum edildi.

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

Davaya bakan bölge yargıcı Christine M. Arguello, 'Bu olay, mahkeme kürsüsünde şimdiye kadar yaşadığım beni en duygusal olarak tüketen dava.' ifadesini kullanarak Hess ve Koch'un derhal hapse gönderilmesini emretti.

Eyalet Başsavcısı Cole Finegan da Hess ve Koch'u, “korkunç”, “hastalıklı” ve “açgözlü” olarak niteleyerek, “Bu hapis cezalarının, kurbanların aile ve yakınlarına, ölülerinin yasını tutarken bir miktar huzur getirmesini ve gelecekte benzer işler düşünen dolandırıcıları caydırmasını içtenlikle umuyoruz.' dedi.

Hess ve Koch'un, ölen kişilerin ailelerine cesetlerden genellikle küçük doku numuneleri, tümör veya deri parçası gibi tıbbi amaçlı ufak bağışlar için temas kurdukları, ancak bazı ailelerin hiç izin vermemesine, izin verenlerin de bilgileri dışında kastedilenden çok fazla organı sattıkları ifade edildi.

Açıklamada, iki kadın sanığın, özellikle aileleri tarafından 1000 ABD doları karşılığında yakılması istenen cesetleri bütün veya parça olarak sattıkları, ailelere de cesede ait olmayan kül kalıntılarının verildiği aktarıldı.

ABD'de ölüler için gerekli levazımatın temini, tören, defin veya yakılma gibi cenaze hizmetleri sağlayan işletmelere “Cenaze Evi” (Funeral House) deniyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan: İcraatlerimize vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez
İngiltere'de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Muhalefetin Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon filmi: Sosyal medyaya damga vurdu
DEAŞ’ın hendekçisi tutuklandı: Çok sayıda gözaltı var
Orta gelirliye konut projesi için 15 soru 15 cevap! Bakan Kurum paylaştı
Türkiye'den uzay otobüsü hamlesi: Selçuk Bayraktar'ın 'üzerinde çalışıyoruz' dediği dev projede detaylar ortaya çıktı
Krizlerin gölgesinde 10'uncu toplantı! 6'lı masa yazı fontları ve metin boşluklarından sonra nihayet adayı da konuşacak
FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal açıklamalar! Batı'ya böyle yalvardı
MSB: 12 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan'ın 'işe dönüş' müjdesi emekçilerin yüzünü güldürdü! Hak hukuk tanımayanlara en güzel cevap
Ekrem İmamoğlu'ndan başsavcıya tehdit! 'Odana geleceğim ilk gördüğüm yerde...'
Murat Bardakçı'dan Eda Taşpınar'a sert sözler... 'Ortada bir akıl zaafı çatlaklık söz konusu'
Tevfik Göksu İmamoğlu'nun algı operasyonlarını çürüttü: En büyük iddiası yalan!
Macron duyurdu! Fransa Ukrayna'ya tank gönderecek!
DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz
HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi
Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu...
DSÖ'den Çin'de hızla artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama... 'Paylaştıkları verilere inanmıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. Anadolu Medya Ödülleri Programı'nda konuştu!
Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!