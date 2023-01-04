  • USD: 18,72 - 18,75
  • EURO: 19,85 - 19,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında kalleş örgüt FETÖ ile ilgili çok tartışılacak skandal açıklamalara imza attı. PKK'ya terör örgütü diyemeyen Beştaş, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) de terör örgütü diyemedi. Beştaş, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ile Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen eli kanlı örgütü “Cemaat” demeyi tercih ettiklerini söyledi.

HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi
Ekleme: 4.01.2023 - 21:53 Güncelleme: 4.01.2023 - 22:03 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi
Binlerce insanımızın katili PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP'den Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

FETÖ'YE DE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

HDP'nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tartışılacak açıklamalara imza attı.

Beştaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne 'cemaat' demeyi tercih ettiklerini söyledi.

Beştaş, 'Onların FETÖ dediği bizim (HDP) cemaat demeyi tercih ettiğimiz' ifadelerine yer verdi.

HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi

YÜKSEKDAĞ'DAN 'SIRTIMIZI VE PYD'YE YASLIYORUZ' SÖZLERİ

Daha önce de vekilliği terör ile bağlantısı ve söylemleri nedeniyle düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ, 'Sırtımızı YPJ'ye YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz' sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi

BULDAN DA PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ

HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise daha önce, 'Şunu ifade etmek isterim PKK bir terör örgütü değildir.' ifadeleriyle HDP'nin terör ile bağını açık açık ilan etmişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Tevfik Göksu İmamoğlu'nun algı operasyonlarını çürüttü: En büyük iddiası yalan!
DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz
HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi
Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu...
DSÖ'den Çin'de hızla artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama... 'Paylaştıkları verilere inanmıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. Anadolu Medya Ödülleri Programı'nda konuştu!
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Gençler Sarıkamış Şehitleri için yürüyecek...
Sinan Ateş cinayetinde üç tutuklama...
Bakan Özer duyurdu! Özel okul ücretleri artış oranı açıklandı
Osman Gökçek
Eda Taşpınar ifade verdi
İmamoğlu taşeron yasasından faydalananları ‘Yeni işçi’ olarak tanımladı! 'İBB başkanı yine yalana sarıldı'
Katar'dan İsrail ve Mescid-i Aksa açıklaması: Acil uluslararası müdahale çağrısı yapıldı
AK Partili Mehmet Ali Çelebi’den tepki: “İndirilecek bayrağımız yoktur!”
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Lozan açıklaması
Bekir Bozdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
Başkan Erdoğan 'birileri yanlış anlıyor' diyerek duyurdu: 2023'te çok daha güçlü bir destek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam
Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi
Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!