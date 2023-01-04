Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanlarına kulak asmayın

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'daki bir otelde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, kendisinin de sektörden geldiğini belirterek, "Bizim görevimiz sizlerin en iyi şartlarda çalışmasını sağlamak. Ben de sektör içinden gelen birisiyim. Sizin ne sıkıntınız ne isteğiniz varsa onu çözmek bizim görevimiz. Biz de kanunlar, kaideler çerçevesinde bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu toplantıları her ay farklı illerde yapmak istiyoruz. Ben teklif olarak önümüzdeki toplantıyı Diyarbakır olarak sunuyorum" dedi.Ulaştırma sektörüne 100 yılda yapılacak yatırımları son 20 yıla sığdırdıklarını işaret eden Karaismailoğlu, "Daha iyisini, daha güzeli yapmak için daha çok çalışacağız. Yaptığımız iş çok kutsal bir iş. Coğrafi konumumuzu avantaja çevirmek için politikalar geliştiriyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin dünyaya daha hızlı yayılması için önemli politikalar geliştiriyoruz. Son 20 yılda Türkiye'de çok önemli değişiklikler oldu. Türkiye'de 26 milyon üzerinde araç var. Bu kadar araç sayısı olmasına rağmen trafik sıkışıklığı daha az. Boş durmadık çünkü; yollar, köprüler yaptık. Bu sıkıntılar yaşanmasın diye yatırımlarla önümüzdeki bütün engelleri kaldırdık. Otomobil olarak baktığımızda; bin kişiye düşen araç sayısının 500'e ulaşacağını ön görüyoruz, buna göre de yatırımlarımızı planlıyoruz. Artan hareketlilik ve artan üretim ile yük hareketliliği de 2 kat arttı, bununla ilgili de yatırımlarımızı planlıyoruz. Bu ihtiyaçlara göre de bütün yatırımlarımızı planladık. Artık bizim 2053 yılına kadar hangi yıl, nereye, ne tür yatırımı yapacağımız belli. Hatta bugünden de başlayarak yatırımlarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.Türkiye'de 20 yıl önce son derece yetersiz bir altyapı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "183 milyar doların yüzde 61'ini, yaklaşık olarak 112 milyar dolarını karayollarına ayırarak kaliteli güzel yollar sayesinde ülkemizin önünü açtık. Önümüzdeki yıllarda demir yollarına biraz daha ağırlık vereceğiz. Marmaray'ı 9 yılda 820 milyon yolcu kullandı. 17 Aralık 2022'de 687 bin yolcu ile yeni rekor kırıldı. Avrasya Tüneli'nden 2016'dan bu yana 97 milyon araç geçti. İstanbul Havalimanı'nı 4 yılda 178 milyon yolcu kullandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü toplamda 34,7 milyon araç kullandı. Osmangazi Köprüsü'nü 2022 yılında toplam 14,2 milyon araç kullandı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2022 yılında toplam 1,8 milyon araç geçti. Siz yatırım düşmanlarına kulak asmayın, bunlar yüzyıllar boyu ülkeye hizmet edecek en kıymetli yatırımlar. Büyük hedeflerimiz var. Altyapımızı 2053 yılına kadar planladık. Bölünmüş yolu 28 bin 816'dan 2053 yılında 38 bin 60'a çıkartacağız. Havalimanı sayısını 2053 yılında 57'den 61'e çıkartacağız. Liman tesisi sayısını 217'den 255'e çıkartacağız. Hareketlilik bu kadar arttı, ticaret bu kadar arttı, trafik kazları ters orantılı olarak yüzde 82 azaldı" ifadelerini kullandı.