560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

Colorado'da bir cenaze evi işletmesinde yaşanan olay kan dondurdu. Tam 560 cesedi parçalara ayırıp sattıklarını itiraf eden cenaze evi sahibi yaptıklarını tek tek itiraf etti. Geçtiğimiz aylarda suçunu kabul eden 46 yaşındaki Megan Hess davasında karar açıklandı.46 yaşındaki Megan Hess Colorado'da bir cenaze evi olan Sunset Mesa'yı ve vücut parçaları kuruluşu olan Donor Services'i işletiyordu. Hess ve 69 yaşındaki annesi Shirley Koch,'un bu işletmelerin altında yaptıkları şaşkına çevirdi.Hiç gerçekleşmeyen cenaze işlemlerini yapmak için ailelerden bin dolar ve daha fazla ücret alan anne kız, yoksul ve savunmasız aileleri hedef seçti. Mahkeme kayıtlarına göre Anne Koch'un ana rolü cesetleri parçalamaktı.Savcı Tim Neff bir mahkeme dosyasında, 'Hess ve Koch, cenaze evlerini zaman zaman sahte ve sahte bağış formları kullanarak cesetleri ve vücut parçalarını çalmak için kullandılar. Hess ve Koch'un davranışları, aileler ve yakın akrabalar için büyük bir duygusal acıya neden oldu.' dedi.Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp, böbrek ve tendon gibi organları nakil için satmak yasa dışı ve sadece bağışlanmalarına izin veriliyor.Ancak baş, kol ve omurga gibi vücut uzuvlarının araştırma veya eğitimde kullanılmak üzere satılması federal yasa tarafından düzenlenmedi.Savcılar, Hess'in ölü yakma hakkında yalan söyleyerek, cesetleri parçalayarak ve onları izinsiz satarak merhumun akrabalarını dolandırdığını ve suç işlediğini söyledi.Savcılar, Hess'ten kollar, bacaklar, kafalar ve gövdeler satın alan cerrahi eğitim şirketleri ve diğer firmaların bunların hileli bir şekilde elde edildiğini bilmediklerini açıkladı.