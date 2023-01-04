  • USD: 18,71 - 18,74
  • EURO: 19,78 - 19,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

ABD'de anne kızın yaptıkları kan dondurdu. 560 cesedi parçalara ayırarak satan ikilinin foyası ortaya çıktı. Sahte evraklarda acılı aileleri dolandıran ve cenezelerin parçalarını cerrahi eğitim şirketine satan ikilinin davasında karar çıktı.

Ekleme: 4.01.2023 - 11:15 Güncelleme: 4.01.2023 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!
Colorado'da bir cenaze evi işletmesinde yaşanan olay kan dondurdu. Tam 560 cesedi parçalara ayırıp sattıklarını itiraf eden cenaze evi sahibi yaptıklarını tek tek itiraf etti. Geçtiğimiz aylarda suçunu kabul eden 46 yaşındaki Megan Hess davasında karar açıklandı.

46 yaşındaki Megan Hess Colorado'da bir cenaze evi olan Sunset Mesa'yı ve vücut parçaları kuruluşu olan Donor Services'i işletiyordu. Hess ve 69 yaşındaki annesi Shirley Koch,'un bu işletmelerin altında yaptıkları şaşkına çevirdi.

ANNENİN ROLÜ CESETLERİ PARÇALAMAK

Hiç gerçekleşmeyen cenaze işlemlerini yapmak için ailelerden bin dolar ve daha fazla ücret alan anne kız, yoksul ve savunmasız aileleri hedef seçti. Mahkeme kayıtlarına göre Anne Koch'un ana rolü cesetleri parçalamaktı.

SAHTE EVRAK DÜZENLEDİLER

Savcı Tim Neff bir mahkeme dosyasında, 'Hess ve Koch, cenaze evlerini zaman zaman sahte ve sahte bağış formları kullanarak cesetleri ve vücut parçalarını çalmak için kullandılar. Hess ve Koch'un davranışları, aileler ve yakın akrabalar için büyük bir duygusal acıya neden oldu.' dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp, böbrek ve tendon gibi organları nakil için satmak yasa dışı ve sadece bağışlanmalarına izin veriliyor.

Ancak baş, kol ve omurga gibi vücut uzuvlarının araştırma veya eğitimde kullanılmak üzere satılması federal yasa tarafından düzenlenmedi.

Savcılar, Hess'in ölü yakma hakkında yalan söyleyerek, cesetleri parçalayarak ve onları izinsiz satarak merhumun akrabalarını dolandırdığını ve suç işlediğini söyledi.

Savcılar, Hess'ten kollar, bacaklar, kafalar ve gövdeler satın alan cerrahi eğitim şirketleri ve diğer firmaların bunların hileli bir şekilde elde edildiğini bilmediklerini açıkladı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bekir Bozdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
Başkan Erdoğan 'birileri yanlış anlıyor' diyerek duyurdu: 2023'te çok daha güçlü bir destek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam
Yeni bir savaş mı çıkıyor? ABD'den nükleer çıkışı: Savunmaya kararlıyız
Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu
Bakan Akar'dan Suriye açıklaması
Bakan Soylu'dan İBB'ye terör soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar
Askeri kamyonet yoğun sis nedeniyle TIR'a çarptı: Bir astsubay ve 2 asker şehit oldu
İBB'den taziye beklerken işten atılmıştı... 'Başkan Erdoğan'ın açıkladığı karar bizi çok mutlu etti'
Ekrem İmamoğlu adını kaldırım taşına yazdırdı
Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu! Orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı ne oldu?
Kılıçdaroğlu'nun 'Kuzey Kürdistan' diyen başdanışmanı röportaj verirken Türk bayrağını kaldırttı
İşte 'Dost Almanya'nın teröre verdiği desteğin açık kanıtı! Liste, kaçak FETÖ'cü ve PKK/ PYD'lilerle dolu
6'lı masa ülkenin sinir uçlarıyla oynuyor: CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan sert eleştiri
Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınar'ı aklamaya çalıştı
Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oluyor! Orta gelir konut kredisi faizi ne olacak?
Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih...
Batman'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'! Bakan Soylu duyurdu: 101 şüpheli yakalandı
'Belediyede torpilsiz kimse olmaz' demişti! Tanju Özcan kuzenini büyük kıyak
Osman Gökçek muhalefete sert çıktı, destekçilerine seslendi: Ne zamandan beri bir terörist başı Altılı Masaya ayar verir hale geldi?
Meteoroloji'den uyarı: Hem sis hem yağmur hem de kar var

Meteoroloji'den uyarı: Hem sis hem yağmur hem de kar var

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!