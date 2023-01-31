  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,35 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna duyurdu: Rusya'dan Ukrayna’ya 3 hava, 3 roket saldırısı...

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna’ya 3 hava, 3 roket saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ekleme: 31.01.2023 - 23:13 Güncelleme: 31.01.2023 - 23:14 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna duyurdu: Rusya'dan Ukrayna’ya 3 hava, 3 roket saldırısı...
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte savaşla ilgili yaşanan gelişmeler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rus güçleri, son 24 saatte 3 hava ve 3 roket saldırısı düzenledi. Ayrıca çoklu fırlatma roket sistemiyle 20'den fazla saldırı gerçekleştirildi. Harkiv, Donetsk ve Herson bölgelerinde sivil altyapı hasar gördü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus güçlerinin Liman ve Bahmut yönlerinde "büyük" kayıplar verdiği, Avdiyivka ve Novopavlovsk yönlerinde de "başarısız" operasyonlar yürüttüğü ileri sürüldü.

Rus askerlerin Kupyansk ve Zaporijye yönlerinde daha önce ele geçirilen hatları savunduğuna işaret edilen açıklamada, "İşgalciler, Herson bölgesinde Ukrayna birliklerinin mevzilerini ve sivil tesisleri, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde bazı yerleşim birimlerini bombalamaya devam etti." denildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin gün içinde Rus ordusuna ait teçhizat ve silahların yoğunlaştığı bölgelere 9 saldırı, uçaksavar füze sistemlerinin pozisyonlarına 2 saldırı düzenlediği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ukrayna füze ve topçu birlikleri de Rus güçlerinin yoğunlaştığı 9 bölgeyi ve 1 mühimmat aracını vurdu." ifadesine yer verildi.

RUSYA, DONETSK BÖLGESİNDEKİ BLAGODATNOYE YERLEŞİM BİRİMİNİ ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Blagodatnoye yerleşim biriminin Rus birliklerince kontrol altına alındığını bildirdi.

Ukrayna ordusunun kayıplar verdiğini ileri süren Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 381 uçak, 206 helikopter, 2 bin 987 insansız hava aracı, 402 hava savunma füze sistemi, 7 bin 691 tank ve zırhlı araç, 997 çok namlulu roketatar, 3 bin 970 obüs ve havan topu, 8 bin 229 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Akar: Misliyle karşılık veriliyor
CHP'liler kendilerini yalanladı: Önce polisi suçladılar, sonra özür dilediler
Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
Restorasyonu 12 yıl sürdü: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Aydos Kalesi'nin açılışını yapacak
Avrupa'da korkunç gerçek ortaya çıktı: Son anda fark edildi ülke karıştı
İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! 'Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Seyit Torun: Seçim takvimi belli olmadığı için adayımızı açıklamadık
Kamu borç yapılandırılması teklifi komisyonda kabul edildi...
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde...
6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!
ABD'den İsrail'e 'Batı Şeria' uyarısı: Tek taraflı girişimlerden uzak durun
Fransa'dan Ukrayna'ya obüs desteği: 12 adet daha gönderecekler
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti!
Schengen vizesinde dijitalleşme teklifi AP'de kabul edildi...
Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya soruşturma başlatıldı
TİP vekili Barış Atay'dan DHKP/C destekçisi Grup Yorum'un Almanya'daki konserine davet
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini ön şart olarak getirmeyin
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeç Karadeniz'de üremeye başladı

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeç Karadeniz'de üremeye başladı