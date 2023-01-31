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Terörden temizlenen Gabar Dağı'ndaki sahada petrol rezerv değeri 12 milyar dolar

Gabar Dağı'nın terörden temizlenmesinin ardından yapılan çalışmalarda bulunan petrol sahasında günlük 5 bin varil çıkarılıyor. Keşfedilen sahadaki petrolün rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu belirlendi.

Terörden temizlenen Gabar Dağı'ndaki sahada petrol rezerv değeri 12 milyar dolar
Ekleme: 31.01.2023 - 16:51 Güncelleme: 31.01.2023 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Terörden temizlenen Gabar Dağı'ndaki sahada petrol rezerv değeri 12 milyar dolar
Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Şırnak Gabar Dağı, terörden temizlenen bölgelerden biri oldu.

Güvenlik güçlerinin terörden temizlediği bölgelerde yeniden hayat bulunurken sevindirici bir haber daha geldi.

Petrol rezervi 12 milyar dolar
Gabar Dağı'nın terörden temizlenmesinin ardından yapılan sismik çalışmalarla birlikte bulunan petrol, günlük 5 bin varili buluyor.

Keşfedilen sahadaki petrolün rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu belirlendi.

Şehit Astsubay Esma Çevik'in adı verildi
İdil ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği üretim sahasında, 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapılıyor.

'Esma Çevik' sahası, dünyada 2022 yılında yapılan karadaki en büyük 10 keşif arasında yer alırken, keşfedilen petrolün 36 gravite değerinde olduğu belirlendi.

En büyük 10 keşif arasında
Bu sahada üretilen petrolün kalitesinin, ülkede üretilen diğer petrollerin kalitesinin de üzerinde olduğu tespit edildi.

Gabar Dağı'ndaki Esma Çevik Sahası, dünyada 2022 yılında yapılan karadaki en büyük 10 keşif arasında yer alıyor.

Günlük 5 bin varil petrol çıkıyor
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sondaj çalışmaları sonucu petrol bulundu. 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor.

Türkiye'de günlük 80 bin varil çıkarılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin 5 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi bugün 65 bin varile çıkarken, özel sektörle birlikte bu 80 bin varil oldu.

Son 30 yılın en yüksek yurt içi üretimine ulaşılması amaçlanıyor. Cumhuriyetin 100. yılında günlük 100 bin varil üretim hedefleniyor.

'5 kuyumuzda da üretim devam etmektedir'
TPAO Operasyon Mühendisi Övünç Cemalettin Şener şu sözleri söyledi:

Şehit Esma Çevik 10 kuyumuzda sondaj faaliyetlerinden sorumlu Türkiye Petrolleri operasyon mühendisiyim. Şu an sondaj faaliyetlerimiz iki kuyuda devam etmektedir. 5 kuyumuzda da üretim devam etmektedir. Yaklaşık ortalama üretim miktarımız günlük 5 bin varil civarındadır.


'Arsalarımızın altında petrol fışkırıyor'
Köy sakini Hakan Vural da şöyle dedi:

Eskiden bu bölgemiz, bu dağlarımızda silah, top sesleri, arazide mayın korkusu, insanlarımız çok huzursuzdu. Bu 2-3 yıl içerisinde bu petrolün çıkmasıyla beraber, hepimiz şu an çok huzurluyuz. Bu petrol sayesinde artık şu bölgemiz, silah, barut yerine petrol, huzur kokuyor. Halk olarak çok mutluyuz. Köyümüze de ilerde iyi bir ekmek kapısı da çıkar. Bu ülke ekonomimize de çok faydası olacak. Eskiden bu arsalarımıza arpa, buğday ekiyorduk. Şu an bu arsalarımızın altında petrol fışkırıyor. Bu çok güzel bir duygu hepimiz için. Eskiden tank, tüfek araçları gelirdi, şu an sadece bu petrolü taşımak için tankerler geliyor. Bu bizim için huzur demek. Yollarımız oluyor. Artık inşallah Şırnak terörle anılmayacak.

'Çocuklarımız artık batı şehirlerine çalışmak için gitmezler'
Köy sakini Şahiye Edis ise şu ifadeleri kullandı:

'Köyümüzde petrol çıktı, çok memnunuz. İnşallah Türkiye için, köyümüz için, devletimiz için bir faydamız dokunur. İnşallah bir kazanımımız olur. Çocuklarımız artık batı şehirlerine çalışmak için gitmezler. Burada iş bulurlar. Eskiden köyümüzden çıkamıyorduk, korkuyorduk. Şu an çok mutluyuz. Çok güvendeyiz.'

Terörden temizlenen Gabar Dağı'ndaki sahada petrol rezerv değeri 12 milyar dolar

Terörden temizlenen Gabar Dağı'ndaki sahada petrol rezerv değeri 12 milyar dolar


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