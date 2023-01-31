Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.Burada mevkidaşı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.Görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçen Çavuşoğlu ve Szijjarto, burada kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırdı.Gündemde ise son günlerde Avrupa'da İslamiyet'in hedef alınması vardı.Konuya ilişkin Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, 'NATO'ya üye olmak isteyen bir ülkeyle ilgili konuşuyoruz. Belki biraz daha iyi davranışta bulunmalılar. Bunları sadece bir gözlemci olarak söylüyorum. Bir başka dinin kutsal kitabını yakmak ve ona hakaret etmek kabul edilemez.' yorumunda bulundu.Bakan Çavuşoğlu da Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini ele alarak önemli açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:Biz de Macaristan gibi NATO'nun genişlemesini onaylıyoruz. Aday ülkelerin adaylığı konusunda hep aynı tavrı sergiledik. Özellikle İsveç'te terör örgütünün önemli bir mevcudiyeti var. Terörün finansmanı, insan devşirme, propaganda devam ediyor. Oturduk bir 3'lü ahidname imzaladık. Ahidnameye göre bu ülkeler terör faaliyetlerini durduracaktı. Baktığımız zaman göreceli olarak Finlandiya ile ilgili çok büyük sorunumuz yok.Burada görülüyor ki siyasi irade lazım. İsveç'teki yeni hükümette bu iradeyi görüyoruz ancak henüz somut bir adım atılmadı. Bunlar karşılanmadan bir ülkenin NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. Bu tamamen güvenlik endişesi ve terörle mücadele ile alakalı.