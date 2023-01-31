İstanbul’da korkunç olay! Anne ve 2 kızı ölü bulundu

İstanbul’un Kartal ilçesinde 5 katlı binanın giriş katında yaşayan anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor. .

İstanbul'da yaşanan olay, saat 11.00 sularında Kartal Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Melek Dönmez, 12 yaşındaki kızları Havvanur Ergay ve 14 yaşındaki Belinay Ergay ile 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu. Sabah saatlerinde komşuları ve kızların babası kendilerinden haber alamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne ve kızlarının cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayın ardından İGDAŞ ekipleri de binada incelemeler yaptı.





