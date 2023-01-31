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Hac kuraları ne zaman çekilecek? Başvurular bugün sona eriyor!

Hac başvuruları bugün sona eriyor. Kura çekimi 15 Şubat'ta yapılacak. Bu yıl hacca Türkiye'den 83 bin 430 kişi gidecek. 2020'de kurada ismi çıkıp pandemi nedeniyle gidemeyenler ise doğrudan gitme hakkına sahip olacak.

Ekleme: 31.01.2023 - 11:14 Güncelleme: 31.01.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Hac kuraları ne zaman çekilecek? Başvurular bugün sona eriyor!Hac başvuruları bugün sona eriyor. Kura çekimi 15 Şubat'ta yapılacak.

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri bugün sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvuruları, yoğun talep üzerine 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.

BU YIL TÜRKİYE'DEN KAÇ KİŞİ HACCA GİDECEK?

Kuranın sonuçlanmasıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye'den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

2020'DE HAK KAZANIP GİDEMEYENLER DOĞRUDAN GİDECEK

2020'deki kurada isimleri çıkmasına rağmen Kovid-19 salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler, kuraya katılmaksızın doğrudan hacca gidebilecek.

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.

Böylece hac kontenjanı salgın öncesine dönen Türkiye, nüfusunun yaklaşık binde bir oranında hacı adayını Suudi Arabistan'a gönderecek.

2023 hac organizasyonu hazırlıklarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kafilesinde yer alacak görevlilere yönelik eğitim seminerleri vermeye başladı.
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