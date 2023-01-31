Başkan Erdoğan'dan Ali İhsan Destici için taziye mesajı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey’e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, kalp krizi nedeniyle Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali İhsan Destici, 89 yaşında vefat etti."MEKANI CENNET OLSUN"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey'e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.