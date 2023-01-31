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Bakan Dönmez: Şubat başında yüzde 16'lık indirim olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektrik için indirim gelebileceğini söylemişti. İndirim müjdesinin detaylarını açıklayan Bakan Dönmez, "Şubat başında yüzde 16'lık indirim olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez: Şubat başında yüzde 16'lık indirim olacak
Ekleme: 31.01.2023 - 15:23 Güncelleme: 31.01.2023 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez: Şubat başında yüzde 16'lık indirim olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz indirimi ile ilgili yeni açıklamada bulundu.

İndirim oranı verdi
CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e indirim hakkında bilgi veren Dönmez, şu ifadeleri kullandı;

2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğalgazda yüzde 16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. Elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz.

Mart ayını işaret etmişti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçtiğimiz hafta sanayinin kullandığı doğalgaza yüzde 13,10; elektrik amaçlı doğalgazda da yüzde 16,67 oranında indirim yaptık. 2022 Kasım'dan bu yana sanayinin kullandığı doğalgazda toplam yüzde 24,5 ila yüzde 38 oranında bir indirim oldu. Bu durumun tabii önce üretim maliyetlerinde ve en nihayetinde de enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz. Bir diğer indirim elektrikten geldi biliyorsunuz. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 2021 Aralık'ta 4.800 TL/MWh'den 4.200 TL/MWh'ye indirmiştik biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta da yeni bir düzenlemeyle tavan fiyatını 4.200 TL'MWh'den 3650 L'MWh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayii kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir.
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