4 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK mensubu 4 teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bu kapsamda 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 5'e yükseldi.

Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.Düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan örgüt mensupları, kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor.Bu kapsamda terör örgütü PKK çözülmeye de devam ediyor.Son olarak İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları yine sonuç verdi.24 saat içerisinde PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.Teslim olan örgüt mensuplarının 1992 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 5'e yükseldi.