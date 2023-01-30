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Survivor'a sürpriz bir veda daha! Ünlü isim yarışmayı bıraktı...

Survivor 2023 tüm heyecanıyla başladı. Yarışmacılar dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan takımın yaşadığı sevinç damga vurdu. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bir yarışmacının daha Survivor'a devam edemeyeceğini bildirdi. Öte yandan Survivor'a katılan yedek yarışmacılar da belli oldu.

Ekleme: 30.01.2023 - 01:09 Güncelleme: 30.01.2023 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
Survivor'a sürpriz bir veda daha! Ünlü isim yarışmayı bıraktı...Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler 2-0 yarışmacı kazandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da Aziz'in suya düşme anı damga vurdu. Suya düşen ve uzun süre çıkamayan Aziz'e ekip yardımcı oldu. Aziz yaptığı açıklamada, 'Nabız yükseldi nefesim kesildi. Ailem ve sevdiklerim endişelenmesin. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz' dedi.

YUSUF GÜNEY SURVIVOR'A DEVAM EDEMİYOR

Daha sonra yarışmacılar konseye geldi. İki bilgi vereceğini açıklayan Acun Ilıcalı, 'Birinci bilgi sevgili Yusuf Güney ile ilgili. Bu şartlara dayanmak zor olacak demiştik. Kırmızı takım için bugün itibarıyla bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. ' dedi. Ilıcalı 'Önümüzdeki haftadan itibaren yedek yarışmacılar dahil olacak' bilgisini paylaştı

Survivor'a sürpriz bir veda daha! Ünlü isim yarışmayı bıraktı...

BERDAN MARDİNİ VE SEÇKİN PİRİLER AYRILMIŞTI

Survivor'da Ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler de yarışmadan ayrılmışlardı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Gönüllüler takımı konseyde bir ismi eleme adayı çıkardı. O isim Aziz oldu. Gönüllüler takımının performans birincisi Özgür oldu. Özgür ikinci eleme adayı olarak Chaby'İ söyledi. Chaby ve Aziz yokluk adasına gidecek.

YEDEKLER İÇİN KARAR ANI

Survivor 2023 kadrosuna dahil olan 5 ismi Acun Ilıcalı açıkladı. O isimler şöyle; Batuhan Yeşilturna, Kardeniz Kılıç, Yiğit İnandı, Yaman Keleş, Merve Yıldırım.

Acun Ilıcalı, Yusuf Güney'in yarışmaya devam edememesi nedeniyle yedeklerden bir ismin daha yarışmaya katılacağını belirtti. Survivor 2023'e dahil olan son isim Yusuf Yıldız oldu.
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