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Antalya’da kaçan toplarını almak istemişlerdi! Metruk binada korkunç olay .

Antalya'da sokakta top oynamak için bir araya gelen çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Çocukların topları uzun süredir metruk halde olan bir villaya kaçtı. Onu aramak için çekinseler de binaya giren çocuklar, üst kattan gelen ağır kokuyu fark ettiler. Duvarın dibinde battaniyeye sarılı halde buldukları şey ise dehşete düşürdü. İşte ayrıntılar... .

Ekleme: 30.01.2023 - 11:52 Güncelleme: 30.01.2023 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da kaçan toplarını almak istemişlerdi! Metruk binada korkunç olay .
Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan olay, Merkez Mahallesi, Botanik Park yakınındaki bir metruk binada meydana geldi. 12 yaşlarındaki 5 arkadaş araç trafiğine kapalı olan 123. sokakta top oynamak için bir araya geldi. Çocukların topu uzun süredir metruk haldeki bir villanın üst katına kaçtı. Binanın durumundan çekinen çocuklardan 3'ü sokakta beklerken, 2'si binaya girerek toplarını aramaya başladı. Üst katta ağır bir koku algılayan çocuklar hemen ardından duvarın dibinde battaniyeye sarılmış halde yatan çürümüş cesedi gördü.

Çocukların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın 55 yaşındaki Mustafa Seçen olduğu belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seçen'in cesedi, önce Kemer Devlet Hastanesi Morguna, ardından otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Seçen'in Kemer'de kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığı ve evsiz olduğu öğrenildi.

Kemerde kuyumculuk yapan Gönül Saraç'a ait olan evin kadının vefatından sonra metruk hale geldiği, işgal, hırsızlık, yangın gibi olayların yaşandığı bir yer haline geldiği belirtildi. Evsizlerin barınağı haline gelen binada son olarak ceset bulunmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren çevre sakinleri, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.

Antalya’da kaçan toplarını almak istemişlerdi! Metruk binada korkunç olay .

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