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Yeni yılda dev projeler tam gaz! İşte Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak projeler...

20 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'ye her alanda çağ atlatan AK Parti hükümeti, 2023'te de dev projeler için kurdele kesecek. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü için son hazırlıklar yapılıyor. Avrupa'nın en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli ve Adana'nın gurur abidesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de nisan ayında yapılacak törenlerle hizmete alınacak.

Yeni yılda dev projeler tam gaz! İşte Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak projeler...
Ekleme: 3.01.2023 - 09:15 Güncelleme: 3.01.2023 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Yeni yılda dev projeler tam gaz! İşte Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak projeler...
Yapımı 7 yılda tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi basın lansmanı için ilk kez kapılarını açtı. Kocaeli Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Gama Türkerler İşletme Direktörü Osman Citti ve diğer yetkililer dev yatırım hakkında bilgiler sundu. Ana hastane binasında kemoterapi ile radyoloji üniteleri, yoğun bakım, ameliyathane, laboratuvar, çocuk travma bölümleri gezildi.

Pehlevan, 'Hastanemiz Kocaeli ve bölgedeki sağlık hizmetlerini daha üst seviyeye taşıyacak, son derece modern teknolojiyle donatılmış bir hastane. Poliklinik hizmetleri, tıbbi cihazlar, ekipmanlar son derece gelişmiş şekilde dizayn edildi ve yerleştirildi. Bütün cihazlar yerleştirilme ve test aşamasında. Sağlık Bakanlığı'mızla koordineli şekilde, inşallah bütün hazırlıklarımızı bitirerek yakın zamanda hastanemizi halkımızın hizmetine sunmuş olacağız' dedi.
Yeni yılda dev projeler tam gaz! İşte Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak projeler...

Yeni yılda dev projeler tam gaz! İşte Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak projeler...

YENİ ZİGANA TÜNELİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli inşaatında sona gelindi. Tünelin Nisan 2023'te hizmete girmesi planlanıyor. 17 Mart 2017'de temeli atılan tünelin inşaatında, geçen yıl ocak ayında 14.5 km'lik çift tüpte ışık göründü. Bağlantı yolları ile birlikte 15.1 km'ye ulaşan yolda çalışmalar sürüyor.

Tünelde asfaltlama ve elektro mekanik çalışmalarının yüzde 90'ı, bağlantı yollarının ise yüzde 93'ü tamamlandı. Dengeli konsol metoduyla yapılan köprüler, kavşaklar ve diğer tünellerin yapımına ise yoğun bir şekilde devam ediliyor. Bin kişinin 7 gün 24 saat çalıştığı tünel tamamlandığında, Trabzon-Gümüşhane arası 1.5 saatten 40 dakikaya, mevcut yol ise 8 km'ye düşecek.

ADANA, KÖPRÜSÜNE KAVUŞUYOR

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın maddi yetersizlikleri gerekçe göstererek yapımına devam edemediği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yeniden başlatılan çalışmalarda yüzde 90'lık seviyeye ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 1.3 milyar liralık yatırımıyla inşa edilen 1669 metrelik yapı Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olacak. Adana trafiğinin yüzde 30'una yakın oranını rahatlatacak köprünün nisanda açılması planlanıyor.

Yeni yılda dev projeler tam gaz! İşte Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak projeler...

RİZE GÜNEYSU'DA MİLLET BAHÇESİ HEYECANI

Başkan Erdoğan'ın baba ocağı Rize Güneysu'da iki yıl önce inşaatına başlanan Millet Bahçesi tamamlandı. Projenin ilk etabı olan 33 bin 750 metrekare alanda millet kıraathanesi, cami, koşu ve yürüyüş yolları, çocuk ve piknik alanları bulunuyor.

Projenin 2. etabının da tamamlanmasıyla 47 dönümlük bir arazi üzerine yayılacak Güneysu Millet Bahçesi'nin bu ay açılması bekleniyor. Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer,

'Yörede yetişen meyve ve sebzelerin ilk elden halka ulaştırılabileceği organik pazarımız da millet bahçesi içerisinde olacak' dedi.

MİLLİ UÇAKSAVAR, TSK ENVANTERİNDE

2018'de Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği Projesi kapsamında geliştirilen, Türkiye'nin tek ve en büyük kalibre uçaksavar makineli tüfeği Canik M2 QCB, TSK ve kolluk kuvvetlerinin envanterine kazandırıldı. 750 adet Canik M2 QCB'nin, tek seferde teslim edilmesi de bir ilk oldu.

Yeni yılda dev projeler tam gaz! İşte Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak projeler...
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