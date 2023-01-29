30 bin çalışanı varken, İzmirlinin parasını tuvalete gömdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ani bir kararla daha önce kent genelinde Grand Plaza Şirketi aracılığı ile işlettiği insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere geçtiğimiz yıllarda inşa edilen akıllı tuvaletleri özelleştirme kararı aldı. Firmalarla 13 Ocak'ta sözleşme imzalayan Büyükşehir Belediyesi, 19'u akıllı 21'i modüler sistem olmak üzere toplam 40 tuvaletin işletim hizmeti için yıllık 43 milyon 918 bin lira para ödeyecek.

Yola trafik konisi dizme, heykel sayma derken İzmir Büyükşehir Belediyesinden şimdi de WC operasyonu geldi.Belediye, ani bir kararla daha önce kent genelinde Grand Plaza Şirketi aracılığı ile işlettiği, 1. Kordon, Karşıyaka Sahil, Konak Meydanı, Karşıyaka, Konak, Alsancak Vapur İskeleleri gibi gün içinde insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere geçtiğimiz yıllarda inşa edilen akıllı tuvaletleri özelleştirme kararı aldı.Geçen Aralık'ta yaptığı ihaleyle de tuvaletlerin işletim hakkını 1 yıllığına Petra İnsan Kaynakları ile Ernet İnsan Kaynakları Şirketlerine devretti.Firmalarla 13 Ocak'ta sözleşme imzalayan Büyükşehir Belediyesi, 19'u akıllı 21'i modüler sistem olmak üzere toplam 40 tuvaletin işletim hizmeti için yıllık 43 milyon 918 bin lira para ödeyecek.Şartnameye göre temizlik malzemeleri firma tarafından karşılanacak. Firma da işletmesini üstlendiği tuvaletlerin günlük temizliğini sağlayacak.Tuvaletlerden elde edilen hasılat büyükşehir belediyesine kalacak.Bünyesinde 30 bine yakın personel barından İzmir Büyükşehir Belediyesinin daha önce kendi personeli tarafından yapılan temizlik ve bakım hizmetini, para karşılığı yaptırması, eleştiri konusu oldu.