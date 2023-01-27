Paludan bu sefer de Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor.Uluslararası kamuoyunu karşısına alan ve dün, 'Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini onaylayana kadar her cuma Kur'an yakacağım' diyen Paludan, bugün çirkin eylemini gerçekleştirdi.Başkent Kopenhag'ın popüler bölgelerinden Norrebro'ya giden Paludan, kurşun geçirmez kask ve yelek giyerek kamuoyunun karşısına çıktı. Polisin barikat kurduğu alanda çok sayıda insan da Paludan'ı izledi.Paludan'ın eylemi öncesi, Danimarka polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.Camii önünde Kur'an yakan Paludan'ın eylemi sırasında yaklaşık 50 polis memurunun olduğu görülürken, alanda büyük bir polis otobüsünün de olduğu belirtildi.Öte yandan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de bir açıklama yaptı. Rasmussen, 'Türkiye ile Danimarka'nın iyi ilişkileri var ve bu değişmedi. Danimarka ve bireyleri arasında görüş ayrılığı vardır' dedi.Bölgeye gelen Müslümanlar, ellerinde Kur'an'la Paludan'a tepki gösterdi.Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kur'an'a karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi kınandı.