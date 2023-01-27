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Paludan bu sefer de Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yaktı

Geçen hafta İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak büyük tepki toplayan Rasmus Paludan, bugün de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan'ın eylemi öncesi polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Paludan bu sefer de Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yaktı
Ekleme: 27.01.2023 - 16:00 Güncelleme: 27.01.2023 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Paludan bu sefer de Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yaktı
Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor.

Uluslararası kamuoyunu karşısına alan ve dün, 'Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini onaylayana kadar her cuma Kur'an yakacağım' diyen Paludan, bugün çirkin eylemini gerçekleştirdi.

EYLEMİ İZLEMEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ GELDİ

Başkent Kopenhag'ın popüler bölgelerinden Norrebro'ya giden Paludan, kurşun geçirmez kask ve yelek giyerek kamuoyunun karşısına çıktı. Polisin barikat kurduğu alanda çok sayıda insan da Paludan'ı izledi.

GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Paludan'ın eylemi öncesi, Danimarka polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Camii önünde Kur'an yakan Paludan'ın eylemi sırasında yaklaşık 50 polis memurunun olduğu görülürken, alanda büyük bir polis otobüsünün de olduğu belirtildi.

MÜSLÜMANLAR PALUDAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de bir açıklama yaptı. Rasmussen, 'Türkiye ile Danimarka'nın iyi ilişkileri var ve bu değişmedi. Danimarka ve bireyleri arasında görüş ayrılığı vardır' dedi.

Bölgeye gelen Müslümanlar, ellerinde Kur'an'la Paludan'a tepki gösterdi.

TÜRKİYE'DEN EYLEME VERİLEN İZNE KINAMA

Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kur'an'a karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi kınandı.

Paludan bu sefer de Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yaktı


1Paludan bu sefer de Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yaktı
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