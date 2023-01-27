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Öldü sanılan kadın 3 gün 3 gece uyumuş: Gerçek herkesi şaşırttı!

Komşularından haber alamayan vatandaşlar polisi aradı. Ekipler evin kapısını çilingirle açtırdı. Gerçek ise herkesi şaşırttı. 49 yaşındaki kadının 3 gün 3 gece uyuduğu ortaya çıktı. İşte ilginç olayın detayları

Ekleme: 27.01.2023 - 11:58 Güncelleme: 27.01.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Öldü sanılan kadın 3 gün 3 gece uyumuş: Gerçek herkesi şaşırttı!İnanılmaz olay Erzurum'da yaşandı. Bir sitenin 9'uncu katındaki dairede yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Sevim K.'yi telefonla arayan yakınları kendisine ulaşamadı.

Yakınlarının ricasıyla Sevim K.'nin evine giden komşuları da kapıyı defalarca vurup zili çaldı ama açan olmadı. Sevim K.'den 3 gündür haber alamayan yakınları, 25 Ocak günü polisi arayıp, hayatından endişe ettiklerini söyledi.

Çilingir, içeriden de kilitli olan ve anahtarı üzerinde bulunan kapıyı uzun uğraşlar sonucu açtı. Eve giren polisler Sevim K.'yi koltukta uzanmış halde buldu. Uyuduğu anlaşılan kadını, polisler seslenerek güçlükle uyandırdı.

Bir anda karşısında polisleri görünce şaşkınlık yaşayan Sevim K., neler olduğunu sordu.

Bunun üzerine polisler, kendisine yaşananları anlattı. Sevim K.'nin günlük aktivitelerini yerine getirme becerisini etkileyen 'Bipolar' hastası olduğu öğrenildi ve aldığı ilaçlar nedeniyle 3 gündür uyuduğu anlaşıldı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Sevim K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öldü sanılan kadın 3 gün 3 gece uyumuş: Gerçek herkesi şaşırttı!

Öldü sanılan kadın 3 gün 3 gece uyumuş: Gerçek herkesi şaşırttı!

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