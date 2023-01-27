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FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon! 5 ilde harekete geçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 27.01.2023 - 09:09 Güncelleme: 27.01.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon! 5 ilde harekete geçildiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 4'ü görevde, 6'sı ihraç, 2'si istifa olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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