FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon! 5 ilde harekete geçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 4'ü görevde, 6'sı ihraç, 2'si istifa olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.