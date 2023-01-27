  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,49 - 20,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih'te İETT otobüsü ağaca çarptı

İstanbul Fatih'te içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir ağaca çarparak durabildi.

Fatih'te İETT otobüsü ağaca çarptı
Ekleme: 27.01.2023 - 11:54 Güncelleme: 27.01.2023 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Fatih'te İETT otobüsü ağaca çarptı
İstanbul'da yaşanılan kazada, faciadan dönüldü..

Saat 09.00 sıralarında Fatih'in Millet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 33 Giyimkent - Eminönü hattında çalışan ve içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 5548 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Çarptığı ağaç otobüsün üzerine düştü

Çarpmanın etkisiyle ağacın bir parçası otobüsün üzerine düştü. Araçta panik yaşanırken, inen yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Kazada yaralanan olmadı

Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada her hangi bir yaralanma olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaç parçasını otobüs üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Ağaç parçasını kaldırmak için olay yerine vinç getirildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, otobüs üzerine düşen ağaç parçası vinç yardımıyla kaldırıldı.

"Şoför ve yolcularda herhangi bir sıkıntı yoktu"

Kazanın olduğunu gören esnaf Hasan Çelik, olayı şöyle anlattı:

"Otobüs geldi ağaçtaki çıkıntıya vurdu. Burada devamlı kaza oluyor zaten ama bu kadarı olmamıştı. Vurunca ağaç aracın üstünde kaldı. İçinde 20'ye yakın yolcu vardı. Şoför ve yolcularda herhangi bir sıkıntı yoktu. Yolcuları da başka araca bindirdi. Otobüs tam köşeden vurdu. Ağaçta bir çıkıntı vardı zaten eğimli şekilde. Ağaç aracın da üstünde kaldı. Diğer araçların üstüne düşmedi neyse ki"
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İsveç'in İslam düşmanlığı: Tevrat'ın yakılmasına izin vermediler
Fatih'te İETT otobüsü ağaca çarptı
6'lı masayı fena tiye aldılar!
İzmir'de yine aynı manzara: Sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü
Altılı masada İyi Parti'nin istekleri kriz çıkarttı
Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rasmus Paludan rahat durmuyor! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi: 'Her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım'
Sanayi doğalgazına indirim yapıldı
Bakan Soylu duyurdu! İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu'nda çok sayıda gözaltı
109 ton altında büyük gün: İlk külçeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek
AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama! 'Önünde hiçbir engel yok'
Uzaya çıkacak ilk Türk belirlendi! Önce ABD'ye ardından uzaya gidecek
Fırsatçılara geçit yok! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
ABD duyurdu: DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü...
Altılı masanın dokuz saatlik toplantısından yine aday çıkmadı...
Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın 'imam hatip' düşmanlığı! Tele 1'de 28 Şubat'ı hatırlatan sözler...
Ekrem İmamoğlu'na tepki! İşinden ettiği Birol Durmuş böyle haykırdı: 17 bin ailenin yuvasını yıktınız bu mu sizin adaletiniz?
6'lı masaya Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yanıt: Korkmaya başladınız
Vedat Bilgin: EYT'de ilk maaş Mart'ta...
ABD Wagner'i 'uluslararası suç örgütü' ilan etti...
Yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı!

Yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı!

Mars'ta keşfedildi: Astronomları şaşırtan canlı izi

Mars'ta keşfedildi: Astronomları şaşırtan canlı izi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti

Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti

İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .