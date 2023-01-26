Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece Zonguldak-Ankara yolu Beycuma yol ayrımında meydana geldi. Seçkin K.'nin kullandığı 67 ABK 466 plakalı minibüs, ana yola çıkan Murat Özdemir yönetimindeki 67 DC 911 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada maden işçisi Murat Özdemir ve yanındaki akrabası İ.A. yaralandı.İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Özdemir ile İ.A.'yı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Özdemir, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Seçkin K. ise gözaltına alındı. Murat Özdemir'in cenazesinin, bugün Beycuma beldesi Hüseyin Çavuşoğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.