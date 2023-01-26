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Tedirgin eden koku: Tüm mahalleyi sardı kimse nereden geldiğini bilmiyor

Mersin’in Mut ilçesinde bir mahallede etkili olan gaz ve benzini andıran yoğun koku evlerin içerisine kadar girince inceleme başlatıldı.

Ekleme: 26.01.2023 - 10:22 Güncelleme: 26.01.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Tedirgin eden koku: Tüm mahalleyi sardı kimse nereden geldiğini bilmiyor
İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Emniyet Sokakta, evlerin içerisinde yoğun gaz ve benzini andıran koku gelmeye başladı. Kokunun kaynağını merak eden vatandaşlar, yetkililere bildirdi.

Özellikle banyo ve lavabolardan gelen koku bir çok apartman ve iş yerimde hissedildi. Bölgeye ilçe Kaymakamı Batuhan Bingöl ile birlikte zabıta ekipleri ve AFAD personeli de gitti. Ev ve iş yerlerindeki vatandaşlar tedbir alınarak dışarıya çıkartıldı.

Tedirgin eden koku: Tüm mahalleyi sardı kimse nereden geldiğini bilmiyor

İncelemeler sonucu kokunun yakındaki bir petrol işletmesinden gelebileceği değerlendirildi. Daha detaylı bir araştırma yapılması için çalışma başlatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yoğun koku nedeniyle mağdur olduklarını bir an önce sorunun çözülmesini istedi.

Yetkililerin sorunun çözümü için kanalizasyon hattında inceleme yapmasını isteyen mahalle sakinleri, “İlçede bulunan evimizin tuvalet ve banyosunda çok ciddi koku var. Bitişik yan iki apartman ile otel de dahi olmak üzere sokakta aynı şikayetler yaşanmakta. Bu konunun ciddiye alınarak ivedilikle çözüme ulaşmasını istiyoruz” dedi.

Kokunun nedeninin yüksek ihtimalle evlerin yakınında bulunan petrol işletmesinde kaçak olabileceği tahmininde bulunan yetkililer, detaylı bir araştırma yapacaklarını belirterek vatandaşların can ya da mal güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durum söz konusu olmadığını kaydetti.

Tedirgin eden koku: Tüm mahalleyi sardı kimse nereden geldiğini bilmiyor
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