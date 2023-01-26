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Bursa'da hayvan gübresinden ceset çıktı: 4 gözaltı

Orhangazi ilçesinde hayvan gübresinin içinden çıkan cesedin, Suriye uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi. Kadının 2 ay önce öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 26.01.2023 - 14:09 Güncelleme: 26.01.2023 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da hayvan gübresinden ceset çıktı: 4 gözaltı
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi.

B.S., ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Suriyeli bir kadın olduğu tespit edildi

Burada yapılan ilk incelemede cesedin 30'lu yaşlarda, Suriye uyruklu evli bir kadına ait olduğu tespit edildi.

4 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftliğin sahibi de ifadesine başvurulmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Cinayet 2 ay önce işlendi

Cinayetin 2 ay önce işlendiği, gözaltına alınan şüphelilerin ve ölen kadının kimliğinin soruşturmanın güvenliği açısında açıklanmadığı ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

Bursa'da hayvan gübresinden ceset çıktı: 4 gözaltı




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