26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Kütahya hariç) Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz'in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 9°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 9°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, (Kütahya hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.DENİZLİ °C, 12°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgârın, gece saatlerinde Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 7°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 9°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 12°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 8°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak çevrelerinde yağmur, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 1°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 0°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 3°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 1°CÇok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu