Bakan Çavuşoğlu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü.
"STRATEJİK İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Stratejik işbirliğimizi güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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