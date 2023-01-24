6'lı masadaki seçim listesi çalışması yeni bir kavganın fitilini ateşledi
2023 seçimlerinde CHP, masadaki 4 partiye kendi listesinden 25 kişilik kontenjan ayırırken; İyi Parti, diğer partilere yer açmadan kendi listesiyle seçime girecek.
Türkiye'de seçimler için geri sayım başladı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün kabine toplantısında, seçimlerin 14 Mayıs'ta olacağını açıkladı.
Seçimlere 4 ay süre kalmışken muhalefet kanadında, aday belirleme çalışmalarının yanı sıra seçmen listesi çalışmaları da hızlandı.
Seçmen listeleri ise masadaki oy oranı düşük olan Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi'nin CHP ve İyi Parti'nin listelerinde yer alarak çözülmesi planlanıyordu.
Ancak bu plana İyi Parti sıcak bakmadı...
CHP'den 25 kişilik kontenjan
Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'in haberine göre İyi Parti, kendi listesini oluşturacak, diğer partiler ise CHP listesinde yer alacak.
Seçim barajını geçme sıkıntısı yaşayan Saadet, Demokrat, Gelecek ve DEVA Partisi'ne, CHP'den seçilebilecek sıralardan toplam 25 milletvekili verilecek.
Sayının artması bekleniyor
Kulislerde konuşulanlara göre 4 parti vekil sayısını yetersiz bulurken, sayılarda ilerleyen dönemde farklılıklar olabileceği dile getiriliyor.
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