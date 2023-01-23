Diyarbakır’da zincirleme kaza: 1 polis hayatını kaybetti! 1’i polis 4 kişi yaralandı
Diyarbakır’da çevre yolunda 3 aracın karıştığı feci kazada, 1 polis hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 1’i polis 4 kişi tedavi altına alındı.
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 35 FPH 196 plakalı araç ara yoldan çevre yoluna çakarak ters yöne girdi. Bu sırada seyir halinde olan ve içinde 2 polisin bulunduğu 46 AFF 530 plakalı araca çarptı.
Bir ticari araçta duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2'si polis 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis Kemal Güleç hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.
Bir ticari araçta duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2'si polis 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis Kemal Güleç hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.
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