Diyarbakır’da zincirleme kaza: 1 polis hayatını kaybetti! 1’i polis 4 kişi yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 35 FPH 196 plakalı araç ara yoldan çevre yoluna çakarak ters yöne girdi. Bu sırada seyir halinde olan ve içinde 2 polisin bulunduğu 46 AFF 530 plakalı araca çarptı.Bir ticari araçta duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2'si polis 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis Kemal Güleç hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.