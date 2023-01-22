Göç İdaresi Başkanlığı'nın haftalık raporu: 1.536 göçmen yakalandı

13-19 Ocak tarihleri arasında 1.536 düzensiz göçmen yakalandığını duyuran Göç İdaresi Başkanlığı, 2 bin 391 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. 19 bin 842 yabancının da sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Türkiye'de düzensiz göçle mücadele sürüyor…Hudutlarda kaçak geçişe izin vermeyen görevliler, bir şekilde Türkiye'yi girmeye başaranları da bir bir topluyor.Buna göre İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “13-19 Ocak'ta; 1.536 düzensiz göçmen yakalandı.2 bin 391 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te 5 bin 740 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 19 bin 842 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor.” ifadelerine yer verildi.