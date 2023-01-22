Atina uçağında bomba ihbarı paniği! F-16'lar havalandı...
Polonya’nın Katowice şehrinden havalanarak Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gelen yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Yolcu uçağı, ihbarın ardından F16 savaş uçakları eşliğinde Atina’da bulunan Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’na indirildi.
Polonya-Yunanistan seferini yapan Ryanair firmasına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polonya'nın Katowice şehrinden havalanan uçak, ihbarın ardından F16 savaş uçakları eşliğinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indirildi.
HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI
Atina Polisi Patlayıcı Madde İmha Ekipleri (TEEM) uçak içinde ve bagajlarda detaylı arama yaptı ancak bir bulguya rastlanmadı. Yaklaşık 190 yolcusu bulunan uçağın, bir süre daha havaalanında bekletileceği bildirildi.
HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI
Atina Polisi Patlayıcı Madde İmha Ekipleri (TEEM) uçak içinde ve bagajlarda detaylı arama yaptı ancak bir bulguya rastlanmadı. Yaklaşık 190 yolcusu bulunan uçağın, bir süre daha havaalanında bekletileceği bildirildi.
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