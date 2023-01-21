Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Uşak'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Hacıkadem Kavşağı yakınlarında 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir araç içerisinde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlatırken kazada yaralanan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.