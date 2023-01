CHP’li belediyede intihar girişimi ve vurgun skandalı!

İçişleri Bakanlığı; geçtiğimiz Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne gönderilen bir e mailde Çanakkale Belediyesi'nde son dönemde bazı usulsüzlüklerin yaşandığı, bazı personelin evrakta sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakanlıktan iki, Sayıştay'dan ise dört müfettiş iddiaların incelenmesi için belediyeye gönderildi.Geçtiğimiz hafta belediyeye gelen müfettişler; iddiaların odağında olan insan kaynakları departmanında inceleme başlattı. Tüm dosyaları incelemeye alan müfettişler, 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu M.Y.'nin bir hafta önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor aldığını belirledi.İddiaya göre müfettişler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hülya Aydın'dan M.Y'nin takip ettiği dosyaları isteyerek incelemeye başladı. Soruşturma kapsamında müfettişler, M.Y.'nin tüm belediye personelinin maaşının aktarıldığı, sadece kendisinin özel şifreyle girebildiği dosyalama sistemine de girerek ödemeleri takibe aldı.Yapılan incelemelerde müfettişler; M.Y.nin belediyeden emekli olan 9 personeli hala belediyede çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığını belirledi. Bu sistemle M.Y.nin 2019 yılından buyana hesabına milyonlarca lira aktardığı tespit edilirken, M.Y'nin insan kaynakları müdürünün şifresini de kırarak banka ile yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.Yapılan tespitlerin ardından müfettişler, dün sabah saatlerinde M.Y.'nin ifadesini almak üzere belediyeye davet etti. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Aydın tarafından belediyeye çağrılan M.Y. bir saat içerisinde belediyede olacağını bildirdi.Bir saatin sonunda M.Y.nin belediyeye gelmeyip telefonlarıda açmaması üzerine durum Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a bildirildi. Gökhan, iki zabıta memurunu görevlendirerek M.Y.'nin evine gitmelerini istedi. Zabıta ekiplerine kapıyı açan M.Y. duşa girip hemen geleceğini söylemesine rağmen gelmemesi üzerine ekipler içeriye girdi.Banyoda çamaşır suyu içtiği belirlenen ve karnına beş bıçak darbesi saplayan M.Y. Ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Baygın halde doktorlara iki bardak çamaşır suyu içtiğini ileri süren M.Y.'nin bıçak darbelerinin de derin kesikler olmadığı tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan M.Y. Hastanede gözetim altına alındı.Olayın ortaya çıkmasının ardından Sabah, M.Y.nin kendisi gibi aynı belediyede çalışan iki yıllık eşi T.Y.'ye ve İnsan kaynakları ve eğitim müdürü Hülya Aydın'a ulaştı. Olayı eğitime gittiği Bolu'dan öğrendiğini belirten T.Y., ' Hiç bişey bilmiyorum, eşimin intihara teşebbüs ettiğini öğrenince apar topar hastaneye geldim. Psikolojisi çok bozuk, şuan olayın nedenini konuşmuyoruz. Ne yaptığını bende bilmiyorum' dedi. Olayda müdür olarak sorumluluğunun olduğunu kabul eden müdür Aydın ise, ' sadece sisteme girmeye yetkili kendisiydi. Benim şifrelerimi de banka ile yazışarak değiştirmiş. Hiç birşey fark edemedik.