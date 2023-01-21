Aksaray’da feci kaza: Anne-baba ve 6 aylık bebekleri öldü!

Ali Osman Gezginç'in (36) kullandığı otomobil, Eskil-Eşmekaya karayolu üzerinde Mahmut Batur (29) kontrolündeki kamyona arkadan çarptı.Kazada, sürücü Gezginç ile eşi Nazmiye Gezginç (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukları Mehmet (11) ile 6 aylık kızları Elif de yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Elif bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer çocuğun sağlık durumunun ise ağır olduğu belirtildi.