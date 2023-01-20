Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamle: Umre sonrası rotasını çizdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nun da 'kardeş belediyelerin' açılış törenlerine katılmak için Anadolu turuna çıkacağı açıklandı.Umre sonrası planlanan tur, CHP genel merkezi başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak gibi görünüyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kardeş belediyelerle birlikte hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere Anadolu'yu gezecek.Bugün Kastamonu'dan başlayacak tur kapsamında İmamoğlu 15'ten fazla şehre gidecek.