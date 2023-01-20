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Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Eğer bir yanlış yapmaya kalkışırsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Akıllı uslu durursan seninle işimiz olmaz. Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok." dedi. Erdoğan ayrıca, 1,8 milyon öğrenciye ücretsiz olarak verilen yemek uygulamasının çok yakında 5 milyon öğrenciye çıkarılacağını söyledi.

Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Ekleme: 20.01.2023 - 15:18 Güncelleme: 20.01.2023 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Başkan Erdoğan, Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor biliyorsun. 2022-2023 eğitim öğretim yıl dönümünün ilk yarısını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum.

İstanbul'a eğitimde sadece 90 milyarlık yatırım yaptık. Amacımız İstanbul'un eğitimdeki performansıyla diğer vilayetlerimize öncülük yapmasını sağlamaktır.

Şehrimizin öğretmen ihtiyacını büyük oranda gidermiş olduk. Öğretmen sayısındaki iyileşme sayesinde ortalama sınıf mevcutlarını çok daha aşağı çektik. 60 70 idi öğrenci mevcudu. Şimdi durum farklı. Bugün Esenyurtumuzun marka değerini artıracak modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz.

Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Ne söz verdiysek yaparız. Hokkabazlık siyasetinin kitabımızda asla yeri yoktur. Bu yıl ise İstanbul'a 17 milyar liralık eğitim yatırımı yapıyoruz.

İstanbul'da Türkiye'nin en büyüğü olan Rami Kütüphanesi'nin açılışını yaptık. İnşallah pazar günü Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattını açıyoruz.

'BİZİM İCRAATİMİZİN ULAŞTIĞI YERE BUNLARIN HAYALLERİ BİLE ULAŞAMAZ

Bugün temelini attığımız inşallah atacağımız diyim, Esenyurt Eğitim Kampüsümüzün de önümüzdeki yıl eğitim-öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu külliyenin şimdiden İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizim icraatimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz.

6'LI MASAYA 'VATMANSIZ METRO' GÖNDERMESİ

Biz bunları yapalı çok oldu, unuttuk. Siz neredesiniz.

Bütçede en büyük payı eğitime ayırdık. Bu yıl eğitim bütçemiz 651 milyar TL'ye ulaştı. 20 yılda 750 bin öğretmen ataması yaptık.

Evlatlarımızla okulları arasına konulan engelleri kaldırdık. Meslek liselerinde 3 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşılmasını hedefliyoruz.

YEMEK DESTEĞİ MÜJDESİ

Yine geride bıraktığımız 2022 senesinde 6 binin üzerinde anaokulunu eğitim öğretim hizmetlerine dahil ettik. Bir adım daha atıyoruz. 1,8 milyon öğrenciye ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını çok yakında 5 milyon öğrenciye çıkaracağız.

6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitiminde bulunan tüm öğrencilerimize yemek desteğinde bulunacağız.

THE ECONOMİST DERGİSİNE TEPKİ
Türkiye'nin kaderinin İngiliz The Economist mi beliryecek? Milletim belirleyecek milletim.

Evlatlarımızın geleceğini kaos tellalığına soyunanların insafına bırakamayız. Onlar daha kendi ülkelerinin kaderini belirleyemiyor.

MİÇOTAKİS'E: YANLIŞ YAPMAYA KALKARSAN...
Sağda solda konuşuyorsun. Eğer bir yanlış yapmaya kalkışırsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Akıllı uslu durursan seninle işimiz olmaz. Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok.'
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