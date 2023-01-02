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Putin'i kızdıracak sözler! NATO'dan savaş planı: Acilen harekete geçmemiz lazım!

Rusya Ukrayna savaşı birinci yılına yaklaşırken NATO'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'nın savaşı sonlandırma niyetinin olmadığını söyledi. Yeni bir saldırı ihtimaline de değinen Stoltenberg, Rusya'yı müzakere masasına çekmek için hazırladıkları planı açıkladı.

Putin'i kızdıracak sözler! NATO'dan savaş planı: Acilen harekete geçmemiz lazım!
Ekleme: 2.01.2023 - 10:20 Güncelleme: 2.01.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Putin'i kızdıracak sözler! NATO'dan savaş planı: Acilen harekete geçmemiz lazım!
Rusya Ukraynas avaşı devam ederken NATO'dan müzakerenin ufukta görülmediği mesajı geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında, Batılı ülkekere çağrıda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının azalma belirtisi göstermediğini belirtti. Stoltenberg 'Ukrayna birlikleri son aylarda bir ivme yakaladı ama biliyoruz ki Rusya da yeni askerleri silah altına aldı ve onlara eğitim veriyor' dedi.

Putin'i kızdıracak sözler! NATO'dan savaş planı: Acilen harekete geçmemiz lazım!

Stoltenberg, bu durumun iki ülke için hem savaşa devam etme isteklerini hem de yeni bir saldırıya başlayabileceklerini gösterdiğini belirtti. Henüz ufukta bir müzakere gözükmediğini belirten Stoltenberg,, o gün geldiğinde Ukrayna'nın masada güçlü olması için Batı tarafından verilecek desteğin önemine dikkat çekti.

Putin'i kızdıracak sözler! NATO'dan savaş planı: Acilen harekete geçmemiz lazım!

ASKERİ DESTEK GÜNDEMDE

'Ukrayna'ya acilen destek vermemiz lazım. Buna askeri destek de dahil. Çünkü Rusya'yı müzakere masasına oturmak zorunda hissettirecek ve Ukrayna'nın bağımsız bir ulus olarak Avrupa'daki varlığını kabul etmesini sağlayacak tek şey bu.

CEPHEDEKİ DURUMA BAĞLI

BBC'ye konuşan Stoltenberg,'Ukrayna'nın müzakere masasında elde edebileceklerinin tamamen cephedeki duruma bağlı olduğunu biliyoruz.' Rusya lideri Vladimir Putin'se Batı'yı, Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı yok etmeye çalışmakla suçluyor. Yeni yıl konuşmasında halkı Ukrayna savaşına destek olmaya çağıran Putin, ülkenin geleceğinin tehlike altında olduğunu ekledi.

Putin'i kızdıracak sözler! NATO'dan savaş planı: Acilen harekete geçmemiz lazım!
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