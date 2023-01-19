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Yunanistan'ın Türkiye'ye göndermeye çalıştığı 22 kişiye müdahale edildi

Yunanistan tarafından Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birlikleri müdahale etti. Şahıslardan birinin terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edildi

Ekleme: 19.01.2023 - 17:47 Güncelleme: 19.01.2023 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın Türkiye'ye göndermeye çalıştığı 22 kişiye müdahale edildi
Milli Savunma Bakanlığı, hudut noktalarında yapılan başarılı uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Yunanistan'ın zorla Türkiye'ye göndermeye çalıştığı kişilere müdahale edildi.

MSB'den yapılan açıklamada 'Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' denildi.

Açıklamada ayrıca 'Irak'tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahsın PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' ifadelerine yer verildi.
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