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Türkiye'nin bugüne kadar SİHA sattığı ülkeler

Geniş bir coğrafyada hava üstünlüğünü ve operasyonel kabiliyetini kanıtlayan TB2'ler, şimdiye kadar onlarca ülkeye ihraç edildi. Bazı ülkeler de tedarik süreci için sıraya girdi.

Türkiye'nin bugüne kadar SİHA sattığı ülkeler
Ekleme: 19.01.2023 - 12:38 Güncelleme: 19.01.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin bugüne kadar SİHA sattığı ülkeler
Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.

TB2'ler, operasyonlara katıldığı ülkelerde nokta atışı operasyonlarıyla çatışmaların gidişatını değiştirdi.

TB2, uluslararası markaya dönüştü

Dünya çapında medya kuruluşlarınca sık sık başarılarıyla gündeme taşınan insansız araçlar, kısa sürede Türkiye'nin gurur duyduğu uluslararası bir marka haline gelmeyi başardı.

Son anlaşma Kuveyt ile yapıldı

Onlarca ülkeye ihraç edilen söz konusu SİHA'ları satın alan son ülke Kuveyt oldu. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında 370 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma, Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş coğrafyada tercih edilen TB2'nin şimdiye kadar kaç ülkeye satıldığını yeniden gündeme getirdi.

Türkiye'nin bugüne kadar SİHA sattığı ülkeler

28 ülkeye ihraç edildi

Bayraktar TB2'ler, toplam 28 ülkeye teslim edildi. Bu ülkelerden 25'i açıklanırken, 3'ü henüz duyurulmadı. Ayrıca SİHA'ları denemeye karar veren Japonya'nın yanı sıra 4 ülke de insansız hava araçlarından tedarik etmek istiyor.

Buna göre ihracatın gerçekleştirildiği ve isimleri açıklanan ülkeler şu şekilde sıralandı:

Kuveyt, Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Türkmenistan, Fas, Kırgızistan, Polonya, Pakistan, Etiyopya, Kazakistan, Tunus, Irak, Libya, Nijer, Tacikistan, Cezayir, Somali, Cibuti, Litvanya, Mali, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Togo, Burkina Faso.

Sıraya giren ülkeler

Macaristan, Sırbistan, Angola ve Arnavutluk ise Bayraktar TB2 SİHA almak isteyen ülkeler listesinde yer alıyor.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ihracat başarısına dair geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şöyle demişti:

Bayraktar: Baykar'ın varlığı rekabet ortamı oluşturuyor

Bu, aslında dış politikada büyük bir kazanım. Şu an ülkelerin cumhurbaşkanları 'Biz Bayraktar TB2 almak için sıraya girdik' diye açıklama yapıyor. Biz bir kuruş AR-GE desteği almadık. AR-GE sözleşmesi imzalamadık. Nakit hibe kullanmadık. Sattık, ihraç ettik. Kazandığımızı projelerimize kaynak yaptık. 2022'de Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin yüzde 99,3'ü ihracattan. Baykar'ın varlığı zaten rekabet ortamı oluşturuyor.

Bayraktar TB2 SİHA özellikleri

Haberleşme Menzili: <300 km
Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg
Faydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat
Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
Havada Kalış: 27 Saat
Yükseklik: 2.2 mt.
İtki Tipi: 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor
Seyir - Maksimum Hız: 70 knot - 120 knot
Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin
Maksimum Kalkış Ağırlığı: 700 kg
Kanat Açıklığı: 12 mt.
Uzunluk: 6.5 mt.
Operasyonel - Maksimum İrtifa: 18.000 feet - 25.000 feet

Türkiye'nin bugüne kadar SİHA sattığı ülkeler
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