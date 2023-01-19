Türkiye'nin bugüne kadar SİHA sattığı ülkeler

Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.TB2'ler, operasyonlara katıldığı ülkelerde nokta atışı operasyonlarıyla çatışmaların gidişatını değiştirdi.Dünya çapında medya kuruluşlarınca sık sık başarılarıyla gündeme taşınan insansız araçlar, kısa sürede Türkiye'nin gurur duyduğu uluslararası bir marka haline gelmeyi başardı.Onlarca ülkeye ihraç edilen söz konusu SİHA'ları satın alan son ülke Kuveyt oldu. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında 370 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.Bu anlaşma, Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş coğrafyada tercih edilen TB2'nin şimdiye kadar kaç ülkeye satıldığını yeniden gündeme getirdi.Bayraktar TB2'ler, toplam 28 ülkeye teslim edildi. Bu ülkelerden 25'i açıklanırken, 3'ü henüz duyurulmadı. Ayrıca SİHA'ları denemeye karar veren Japonya'nın yanı sıra 4 ülke de insansız hava araçlarından tedarik etmek istiyor.Buna göre ihracatın gerçekleştirildiği ve isimleri açıklanan ülkeler şu şekilde sıralandı:Kuveyt, Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Türkmenistan, Fas, Kırgızistan, Polonya, Pakistan, Etiyopya, Kazakistan, Tunus, Irak, Libya, Nijer, Tacikistan, Cezayir, Somali, Cibuti, Litvanya, Mali, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Togo, Burkina Faso.Macaristan, Sırbistan, Angola ve Arnavutluk ise Bayraktar TB2 SİHA almak isteyen ülkeler listesinde yer alıyor.Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ihracat başarısına dair geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şöyle demişti:Bayraktar: Baykar'ın varlığı rekabet ortamı oluşturuyorBu, aslında dış politikada büyük bir kazanım. Şu an ülkelerin cumhurbaşkanları 'Biz Bayraktar TB2 almak için sıraya girdik' diye açıklama yapıyor. Biz bir kuruş AR-GE desteği almadık. AR-GE sözleşmesi imzalamadık. Nakit hibe kullanmadık. Sattık, ihraç ettik. Kazandığımızı projelerimize kaynak yaptık. 2022'de Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin yüzde 99,3'ü ihracattan. Baykar'ın varlığı zaten rekabet ortamı oluşturuyor.Bayraktar TB2 SİHA özellikleri