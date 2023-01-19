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Türkiye'den Saros Körfezi'ne dev doğalgaz yatırımı! Günlük 150 milyon metreküpü aşacak

Enerjide merkez olma yoluyla hedefine adım adım ilerleyen Türkiye, doğalgaz ticareti için altyapı çalışmalarına devam ediyor. 3'üncü FSRU terminalini Saros Körfezi'nde devreye almak için gün sayıyor. Saros Körfezi'ndeki projenin devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesinin 150 milyon metreküpü aşacağı hesaplanıyor.

Türkiye'den Saros Körfezi'ne dev doğalgaz yatırımı! Günlük 150 milyon metreküpü aşacak
Ekleme: 19.01.2023 - 11:30 Güncelleme: 19.01.2023 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Saros Körfezi'ne dev doğalgaz yatırımı! Günlük 150 milyon metreküpü aşacak
Türkiye enerjide merkez olma yolundaki kararlı adımlarını atmayı sürdürüyor. O projelerden biri de Saros Körfezi'nde yapımı süren yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ünitesi. TRT Haber'in haberine göre, tesis günlük 28 milyon metreküp gaz verme kapasitesi ile Marmara Bölgesi enerji arz güvenliği açısından önemli bir görev üstlenecek.


Saros FSRU Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, Marmara Bölgesi enerji arz güvenliği açısından önemli bir görev üstlenecek. Tesisin, ulusal doğal gaz şebeke hattına günlük 28 milyon metreküp gaz verme kapasitesi bulunuyor.

Yüzer depolama ve gazlaştırma tesisinde adres Edirne Keşan'a bağlı Saros Körfezi.

Türkiye'nin 3'üncü FSRU gemisi buradaki terminalde hizmet verecek. Gemi, Türkiye'ye deniz yoluyla getirilecek sıvılaştırılmış doğal gazın, iletim sistemine gazlaştırılarak verilmesini sağlayacak. Gemide 180 bin metreküp sıvı doğal gaz yani LNG depolanabiliyor. Günlük maksimum gazlaştırma kapasitesi ise 28 milyon metreküp.

Türkiye'den Saros Körfezi'ne dev doğalgaz yatırımı! Günlük 150 milyon metreküpü aşacak



TÜRKİYE'NİN LNG TESİS SAYISI 5'E ÇIKIYOR
Tesisin devreye alınmasıyla Türkiye'nin LNG tesis sayısı 5'e çıkıyor. Böylece günlük gazlaştırma kapasitesi 150 milyon metreküp seviyesini geçecek. Toplam depolama kapasitesinde ise 10 milyar metreküp hedefe ulaşılacak. Devasa tesis yapılırken 9 şiddetinde depreme dayanacak şekilde inşa edildi.

Trakya, enerji nakil hatlarının merkezinde 2 uluslararası Doğal Gaz boru hattı bu bölgeden geçiyor. TürkAkım ve TANAP hatlarıyla 47,5 milyar metreküp gaz taşınıyor. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinde ise kapasite 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Trakya'daki bir diğer enerji - LNG tesisi ise Tekirdağ'da Marmara Ereğlisi'nde yer alıyor.

Türkiye'den Saros Körfezi'ne dev doğalgaz yatırımı! Günlük 150 milyon metreküpü aşacak


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