Servis şoförü öğrencileri tokatladı… Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde, kent merkezinde bir ilkokulda öğrenim gören öğrencileri okul çıkışında evlerine götürmek için alan A.A. bir süre trafikte ilerledikten sonra aracı durdurarak üç öğrenciyi tokatladı. Rahat tavırları ile dikkat çeken A.A. daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.Olayın ardından açıklamada bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirildiğini söyledi. 'Okul yönetiminin olayı bize bildirmesinin ardından müdürlüğümüzce soruşturma başlattık. Müfettişimizlerimiz olayın araştırması için gerekli çalışmayı yapacak'dedi.Malatya Minibüs ve Umum Servis-Araçları Odası Başkanı Mesut İnce olaydan haber olur olmaz servis sürücünün işine son verildiğini söyledi.