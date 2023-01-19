Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Şanlıurfa'da 250 polisin katılımı ile uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 45 adrese eş zamanlı Operasyon düzenlendi.
61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
250 polisin şafak vakti katıldığı baskınlarda 61 şüpheli, gözaltına alındı. Uyuşturucu ve tabancaların ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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