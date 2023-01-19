Samsun'da 1476 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'da, 1476 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1476 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi, ikamet sahibi Y.K'yi gözaltına aldı.İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.