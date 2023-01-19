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Pakistan'dan İran'a terör uyarısı...

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, teröristlerin İran topraklarını kullanarak Pakistan’a saldırı düzenlemesine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Pakistan'dan İran'a terör uyarısı...
Ekleme: 19.01.2023 - 19:02 Güncelleme: 19.01.2023 - 19:03 / Editör: Ozge Selin
Pakistan'dan İran'a terör uyarısı...
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, başkent İslamabad'da haftalık basın toplantısında, İran sınırında gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınadı.

"İran'ın eyleme geçeceğini umuyoruz"

Teröristlerin Pakistanlı askerlere saldırı düzenlemek için İran topraklarını kullandığına işaret eden Beluç, "İran’ın sorumlulara yönelik eyleme geçeceğini umuyoruz." dedi.
Beluç, Tahran yönetiminden teröristlerin İran topraklarını kullanarak Pakistan’a saldırı düzenlemesine izin vermemesini istedi.

Pakistan ordusu dün, Belucistan eyaletinde İran topraklarından güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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