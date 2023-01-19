Otomobilinde 3 kilo esrarla yakalandı
Bolu'da, polisin otomobilde yaptığı aramada 3 kilo 28 gram esrar ele geçirildi, sürücü S.K. gözaltına alındı.
BOLU'da, polisin otomobilde yaptığı aramada 3 kilo 28 gram esrar ele geçirildi, sürücü S.K. gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'ndaki uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada 3 kilo 28 gram esrar ele geçirildi. Sürücüsü S.K. gözaltına alındı.S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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