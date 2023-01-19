  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,33 - 20,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da Osmanbey metro durağı ve bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu. İstanbul Valiliği Hrant Dink anmaları nedeniyle kentte bazı yolları da saat 11.00 itibarıyla trafiğe kapatıyor.

Ekleme: 19.01.2023 - 10:34 Güncelleme: 19.01.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da Osmanbey metro durağı ve bazı yollar kapatılacak
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.

KAPANAN YOLLAR

İstanbul Valiliği tarafından Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için yapılacak anma nedeniyle yarın saat 11.00 itibariyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Valilikçe yapılan açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim İstikametine), Ergenekon Caddesinden Pangaltı Kavşaktan Mecidiyeköy İstikameti, Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden) Zafer Sokak Şişli İstikameti trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesine, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
MİT çatısı altında istihbarat akademisi kuruluyor! TBMM'ye sunuldu...
Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarındaki artış için harekete geçti
Pegasus'a ait uçak Trabzon’da pisten çıkmıştı! Pilotu yardımcısını suçladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Dönmez'den son dakika Akkuyu açıklaması
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!
Türkiye'nin bugüne kadar SİHA sattığı ülkeler
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yok
CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Başörtüsünde anayasa değişikliği teklifi görüşülmeye başlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş açıklaması
Türkiye'den Saros Körfezi'ne dev doğalgaz yatırımı! Günlük 150 milyon metreküpü aşacak
Irkçı İsveçli siyasetçi Türkiye ve Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı
İBB, 4 yılda sıfırdan metro projesi geliştiremedi
Fransa’da emeklilik krizi! Milyonlar sokakta, isyan giderek büyüyor
Yunanistan pes mi ediyor? 'Türkiye eninde sonunda F-16'ları alacak' Atina'dan ABD'ye itiraz mektubu
Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: 151 kişi gözaltında
FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar
ABD'de kritik zirve! Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bir Rizelinin aklına geldi: 360 derece dönüyor başka bir benzeri daha yok

Bir Rizelinin aklına geldi: 360 derece dönüyor başka bir benzeri daha yok

19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...