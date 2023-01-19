İstanbul'da Osmanbey metro durağı ve bazı yollar kapatılacak

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.İstanbul Valiliği tarafından Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için yapılacak anma nedeniyle yarın saat 11.00 itibariyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.Valilikçe yapılan açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim İstikametine), Ergenekon Caddesinden Pangaltı Kavşaktan Mecidiyeköy İstikameti, Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden) Zafer Sokak Şişli İstikameti trafiğe kapatılacak.Bu yollara alternatif olarak Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesine, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.