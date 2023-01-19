  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,33 - 20,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avcılar'da restoran müdürüne palayla saldırdılar

Avcılar'daki restoranda diğer masalarda oturanları rahatsız ettikleri iddia edilen müşteriler, restoran çalışanları tarafından uyarılınca kavga çıktı.

Ekleme: 19.01.2023 - 10:30 Güncelleme: 19.01.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Avcılar'da restoran müdürüne palayla saldırdılarAvcılar'daki restoranda diğer masalarda oturanları rahatsız ettikleri iddia edilen müşteriler, restoran çalışanları tarafından uyarılınca kavga çıktı. Restoranda bulunan 3 kişinin haber vermesi üzerine pala ve bıçakla gelen 6 kişi, restoranın müdürünü kolundan yaralayarak kaçtı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancıların uyrukluların

4 yıldan bu yana işlettiği restorana gelen yine yabancı uyruklu 3 kişi, bir süre sonra iddiaya göre yan masalarda oturanları rahatsız etmeye başladı. Restoran müdürü Jawad Kadhim Raisan (28) bu kişilerden gitmelerini istedi. 400 TL tutarındaki hesabı istemeden bu kişileri çıkarmaya çalışan Raisan'ın tartıştığı müşterilerden biri cep telefonu ile arkadaşlarını aradı. Kısa süre sonra ikisi motosikletle, 4'ü ise bir otomobil ile olmak üzere 6 kişi gelerek içerideki arkadaşlarına destek çıktı. Restorana yanlarında getirdikleri bir pala ve bıçakla giren 6 kişi, Jawad Kadhim Raisan'ı kolundan yaraladıktan sonra içerideki arkadaşları ile birlikte kaçarken, 'Bize kimse karışamaz. Bize kimse kafa tutamaz. Kafa tutana gerekeni yaparız' diye bağırdı. Yaralanan restoran müdürü çağrılan ambulans ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Koluna atılan dikişlerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan Jawad Kadhim Raisan, 'Diğer müşterileri rahatsız ediyorlardı. Gittim müdahale ettim. Arkadaşlarına haber vermişler. Büyük bir pala ile koluma vurdular. Daha önce buraya hiç gelmemişlerdi. Ancak, bunlar Avcılar'da tanınan kişiler. Yakalanarak gereken cezanın verilmesini bekliyorum' dedi.

Restoran önündeki vale de, içerideki gerginlik sırasında 6 kişinin geldiğini, ne olduğunu anlayamadığını içeri girerek aralarında kadın ve çocukların bulunduğu müşterilerin önünde işletme müdürünü bıçakladıklarını, sadece motosikletin plakasını alabildiklerini söyledi.

Restorandaki pala ve bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da restoran müdürüne palayla saldırdılar
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
MİT çatısı altında istihbarat akademisi kuruluyor! TBMM'ye sunuldu...
Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarındaki artış için harekete geçti
Pegasus'a ait uçak Trabzon’da pisten çıkmıştı! Pilotu yardımcısını suçladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Dönmez'den son dakika Akkuyu açıklaması
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!
Türkiye'nin bugüne kadar SİHA sattığı ülkeler
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yok
CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Başörtüsünde anayasa değişikliği teklifi görüşülmeye başlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş açıklaması
Türkiye'den Saros Körfezi'ne dev doğalgaz yatırımı! Günlük 150 milyon metreküpü aşacak
Irkçı İsveçli siyasetçi Türkiye ve Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı
İBB, 4 yılda sıfırdan metro projesi geliştiremedi
Fransa’da emeklilik krizi! Milyonlar sokakta, isyan giderek büyüyor
Yunanistan pes mi ediyor? 'Türkiye eninde sonunda F-16'ları alacak' Atina'dan ABD'ye itiraz mektubu
Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: 151 kişi gözaltında
FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar
ABD'de kritik zirve! Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bir Rizelinin aklına geldi: 360 derece dönüyor başka bir benzeri daha yok

Bir Rizelinin aklına geldi: 360 derece dönüyor başka bir benzeri daha yok

19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...